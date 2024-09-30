ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كورتوا

أعلن ريال مدريد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، لإصابة في القدم عقب مواجهة الفريق لنظيره أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما.

واشتكى الحارس من الإصابة بعد مشاركته في ديربي مدريد، حيث ذكر كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، في تصريحاته، إن الحارس اشتكى من إصابة عضلية عقب المباراة.

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى".

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك"، أشارت إلى أن ريال مدريد لا يتوقع عودة كورتوا إلا بعد فترة التوقف الدولي المقرر، أي حتى منتصف أكتوبر المقبل.

فيما أوضحت صحيفة "آس" أنه من المتوقع غياب كورتوا عن الملاعب لمدة أسبوعين على أن يعود مجدداً ضد سيلتا فيغو بعد التوقف الدولي.

وعلى جانب آخر، فإن ريال مدريد يمتلك أندري لونين الحارس البديل الذي سبق وحمى عرين "الميرنغي" في الموسم الماضي، خلال إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وينتظر ريال مدريد خوض مباراة ليل الفرنسي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في الثاني من أكتوبر المقبل.