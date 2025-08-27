أول تحرك رسمي من الزمالك رداً على اتهامات "التلاعب بالأرض"

تحرّك نادي الزمالك، بشكل رسمي وقانوني، رداً على الاتهامات الموجهة لمجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، بشأن وجود تلاعب وفساد مالي في ملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت تلك الخطوة من إدارة الزمالك، بعد أن تم تقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المعنية تتهم إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بالتلاعب في تخصيص أرض النادي الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت هذه البلاغات عن صدور قرار بتشكيل لجنة ثلاثية من الجهاز المركزي للمحاسبات، لبدء عملية فحص رسمية وشاملة لملفات الاتهامات الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والتي تتمحور حول الادعاءات بـ "التربح من صفقة أرض النادي" في مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت بيانًا، بشأن أرض الزمالك أعلنت من خلاله "سلامة الإجراءات التي اتخذتها، والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات بشأن سحب قطعة الأرض"، مشيرة إلى أن ذلك جاء "استنادًا إلى المستندات، والموافقات، والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة أنها لن تتخذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

وأعربت الوزارة عن "تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك"، معربة عن استعدادها "لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة في حال رغبة النادي وجديته، وتوافر الاشتراطات المقررة".

وأضافت: "تبادر الوزارة — في حال رغبة النادي وجديته، وتوافر الاشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقاً للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.

بلاغ رسمي من الزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله، مؤخرًا، حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة، والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في بيانه، تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه.

كما أكد حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، خاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي وصفها بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.