لماذا ارتدى نجوم فرنسا ملابس منتخب السيدات قبل مباراة اليونان؟ (صور)

فوز على اليونان

وانتصرت فرنسا على اليونان في المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، 1- صفر.

وهز كيليان مبابي الشباك من ركلة جزاء ليصبح اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلًا على مدار موسم واحد؛ إذ رفع رصيده إلى 54 هدفًا متفوقًا على جوست فونتين في موسم 1957-1958.

وتساوى مهاجم باريس سان جيرمان مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا عندما تلعب النرويج ضد قبرص اليوم الثلاثاء.