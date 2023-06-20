لماذا ارتدى نجوم فرنسا ملابس منتخب السيدات قبل مباراة اليونان؟ (صور)
أدى منتخب فرنسا عمليات الإحماء قبل مباراة اليونان بتصفيات كأس الأمم الأوروبية بملابس منتخب فرنسا للسيدات.
وظهر لاعبو المنتخب الفرنسي وعلى رأسهم كيليان مبابي وأولفيان جيرو ونكونو وغيرهم بملابس فريق السيدات الفرنسي.
وحسب بليشر ريبورت فإن ارتداء منتخب فرنسا للرجال لملابس منتخب السيدات جاء كدعم لمنتخب السيدات الذي سيشارك في كأس العالم الشهر المقبل.
فوز على اليونان
وانتصرت فرنسا على اليونان في المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، 1- صفر.
وهز كيليان مبابي الشباك من ركلة جزاء ليصبح اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلًا على مدار موسم واحد؛ إذ رفع رصيده إلى 54 هدفًا متفوقًا على جوست فونتين في موسم 1957-1958.
وتساوى مهاجم باريس سان جيرمان مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا عندما تلعب النرويج ضد قبرص اليوم الثلاثاء.
وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة متقدمة بست نقاط على اليونان صاحبة المركز الثاني.
وتستضيف أستراليا ونيوزلندا كأس العالم للسيدات ابتداء من الـ20 من يوليو إلى الـ20 من أغسطس المقبلين.
وتلعب فرنسا في مجموعة تضم البرازيل وجامايكا وبنما.