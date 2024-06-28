تشيلسي يشعل صراع الأهلي والاتحاد بشأن لوكاكو بخطوة جديدة

ويشمل عقد لوكاكو مع تشيلسي بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وأغلقت إدارة البلوز الباب تمامًا أمام فكرة تخفيض المقابل المالي لبيع اللاعب وهو ما حاولت الأندية الإيطالية القيام به مؤخرًا.

وتميل إدارة تشيلسي لبيع لوكاكو للدوري السعودي لتحقيق عائد مالي مناسب على غرار ما حدث في صفقة انتقال الحارس السنغالي إدواردو ميندي إلى الأهلي السعودي في بداية الموسم الماضي.

ورحب لوكاكو بفكرة الرحيل للدوري السعودي مؤكدًا في تصريحات إعلامية سابقة أن الكرة السعودية تتطور بشكل رائع.