تشيلسي يشعل صراع الأهلي والاتحاد بشأن لوكاكو بخطوة جديدة
أشعل مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي صراعًا مثيرًا بين عملاقي جدة الاتحاد والأهلي للفوز بخدمات النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الموسم المقبل.
ويخوض لوكاكو منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلجيكا في ظل غموض مستقبله بعد نهاية إعارته من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي.
وارتبط اسم المهاجم البلجيكي بعدة أندية إيطالية ترغب بضمه وتحديدًا نابولي وميلان.
ولكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن نادي تشيلسي قرر إشعال الصراع بشأن مستقبل لوكاكو بخطوة مهمة من جانب إدارة البلوز.
وتواصل مسؤولو تشيلسي مع ممثلي صندوق الاستثمار السعودي بشأن التفاوض حول لوكاكو، خاصة في ظل رغبة ناديي الأهلي والاتحاد بحسم الصفقة بشكل رسمي.
ويشمل عقد لوكاكو مع تشيلسي بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وأغلقت إدارة البلوز الباب تمامًا أمام فكرة تخفيض المقابل المالي لبيع اللاعب وهو ما حاولت الأندية الإيطالية القيام به مؤخرًا.
وتميل إدارة تشيلسي لبيع لوكاكو للدوري السعودي لتحقيق عائد مالي مناسب على غرار ما حدث في صفقة انتقال الحارس السنغالي إدواردو ميندي إلى الأهلي السعودي في بداية الموسم الماضي.
ورحب لوكاكو بفكرة الرحيل للدوري السعودي مؤكدًا في تصريحات إعلامية سابقة أن الكرة السعودية تتطور بشكل رائع.