من هو حكم نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر؟

كشفت مصادر قريبة من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي أن قرار تعيين طاقم حكام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي سيتم اتخاذه اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير.

وتقام مباراة نهائي السوبر بين الأهلي والنصر يوم السبت 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ، وتنطلق في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل النصر بعد الفوز على الاتحاد، حامل لقبي الدوري والكأس (2 ـ 1) أمس الثلاثاء في حين تخطى الأهلي بسهولة منافسه القادسية اليوم الأربعاء (5 ـ 1).

ووفقا لما أوردته مصادر قريبة من لجنة الحكام، ينتظر أن يتم تعيين الحكم محمد الهويش أو الحكم ماجد الشمراني ليقود مباراة الأهلي والنصر في نهائي السوبر.

وكان محمد الهويش أدار نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي والتي جمعت النصر والهلال وانتهت بفوز الأخير (4 ـ 1) وتتويجه باللقب آنذاك ليكمل الثلاثية.

وشهدت تلك المباراة حادثة مثيرة عندما رفع الحكم محمد الهويش بطاقة الطرد في وجه قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86 عندما كان الهلال يستعد للاحتفال بالفوز واللقب.

ويبلغ الهويش من العمر 38 عاما وهو حكم دولي سعودي حصل على الشارة الدولية في عام 2014.

أما ماجد الشمراني فيبلغ من العمر 35 عاما وهو دولي منذ 2019 ويدير مباريات الدوري وكأس الملك السعودي، كما سبق له قيادة مباريات في كأس العرب للأندية الأبطال وكأس أمم آسيا للمنتخبات (دون 23 عاما) عام 2024.