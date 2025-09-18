منتخب تونس يتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي مونديال الطائرة بالفوز على مصر

صعد منتخب تونس رسمياً إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة التي تستضيفها الفلبين حالياً، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على حساب مصر بثلاثة أشواط دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى صباح اليوم الخميس.

تفوق منتخب تونس منذ البداية وحسم الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم أكمل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22.

وتألق إلياس القرمصلي لاعب منتخب تونس والذي سجل 14 نقطة في المباراة لصالح نسور قرطاج.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الستة عشر للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تخطى دور المجموعات أيضاً في نسخة 2022.

ورفع منتخب تونس رصيده إثر هذا الفوز إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب، وضمن التأهل بغض النظر عن لقاء الفلبين وإيران في الجولة الثالثة أيضاً.

وحقق نسور قرطاج الفوز على الفلبين بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الأولى، ثم خسر أمام إيران بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واستعان الاتحاد التونسي للكرة الطائرة في شهر مارس الماضي بخدمات المدرب الإيطالي كاميلو بلاشي لقيادة منتخب تونس.