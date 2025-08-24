أول تعليق من مانشستر يونايتد على عرض الاتحاد السعودي لضم برونو فرنانديز

استقر نادي مانشستر يونايتد على موقفه من مستقبل قائده البرتغالي برونو فرنانديز، بعد تجدد العروض السعودية للحصول على خدماته، وفي مقدمتها عرض نادي الاتحاد الذي وصلت قيمته، بحسب تقارير إنجليزية، إلى ما بين 90 و100 مليون يورو.

فرنانديز، البالغ من العمر 30 عامًا، رفض بالفعل عرضًا ضخمًا من الهلال في مايو الماضي، وأعلن رغبته في البقاء مع مانشستر يونايتد لتحقيق المزيد من "الأحلام".

اللاعب، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، خاض 57 مباراة في الموسم الماضي وسجل 19 هدفًا وقدم مثلها تمريرة حاسمة، تلقى عرضًا خرافيًا للانتقال إلى صفوف الاتحاد قبيل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

فرنانديز ركيزة أساسية

اليونايتد، ورغم موسمه الكارثي محليًا وأوروبيًا، لا يفكر في الاستغناء عن فرنانديز الذي يُعد أبرز عناصر خط الوسط وأحد القادة داخل غرفة الملابس.

وأوضح النادي الإنجليزي لصحيفة "ذا صن" أنه لا يتوقع رحيل اللاعب مطلقًا هذا الصيف، وأنه لا يزال جزءًا أساسيًا من مشروع المدرب روبن أموريم.

وأعاد العرض الجديد من نادي الاتحاد السعودي الجدل حول مستقبل اللاعب، خاصة أن هذه قد تكون آخر فرصة للنادي الإنجليزي لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من بيعه، لكن رغبة فرنانديز المعلنة في الاستمرار تصعّب من إتمام الصفقة.

ويضع اللاعب في اعتباره أيضًا مشاركته المرتقبة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، التي قد تكون آخر مونديال له، ما يجعله أكثر حرصًا على البقاء في منافسة أوروبية قوية.