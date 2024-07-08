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رياضة

"إرم سبورت" تتصدر أفضل 10 منصات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "تيك توك"

"إرم سبورت" تتصدر أفضل 10 منصات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "تيك توك"
بعض ما قدمته "إرم سبورت"المصدر: "إرم نيوز"
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 5:02 م

على مدار سنوات، كانت "إرم سبورت" وما زالت صوت الجمهور على اختلاف أطياف الميول والألوان، واكبت الحدث بكل تفاصيله عبر منصة وصلت قلوب المتابعين، ولامست ما يروق للمتلقي والأرقام لا تكذب. 

راوغت "إرم سبورت" باحترافية قوانين الترويج التي باتت تفرضها خوارزميات منصات التواصل في السنوات الأخيرة، وصار ترويجها ملاحقة الترند في وقته المناسب ومتابعة آخر ما يدور في عالم الرياضات على اختلافها، وعلى رأسها كرة القدم أم الألعاب وأكثرها شعبية..

بنت مع جمهورها صلة وصل متينة، وجسراً من الثقة لتصبح رقماً صعباً على مستوى أعداد المشاهدات والتفاعل، لتتجاوز اليوم، بجيش قارب 700 ألف متابع، كبرى منصات الرياضة على "تيك توك" في العالم أمثال "ديلي ميل" الرياضية، وغيرها الكثير من المنصات العربية. 

مر من هنا هيرفي رونار، تكلم توتي عبرها، التقينا زاباليتا، ووجوهاً عربية مؤثرة عبر وسائل التواصل، وغير هذا من معلقين عرب كانوا ضيوفاً عبر منصات "إرم سبورت" المختلفة بخلاف مئات التقارير والأخبار، لتكون اليوم "تيك توك إرم سبورت" ضمن أفضل 10 حسابات ناطقة بالعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى المشاهدات والأرقام.

فرحة تحمّل فريق "إرم سبورت" مسؤولية أكبر لتقديم المزيد، لكن بفرحة الإنجاز وطموحٍ بالصدارة.

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