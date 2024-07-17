كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم فريق النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال مدريد يدرس التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت لاعب نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط دفاعه، بعدما قاد الماتادور للتتويج بالبطولة الأوروبية الأغلى.

وقدم لابورت مستويات مميزة مع الماتدور الإسباني خلال يورو 2024، اختتمها بالتتويج باللقب على حساب إنجلترا في المباراة النهائية.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن استهداف ريال مدريد للتعاقد مع لابورت جاء بعد ضياع صفقة ليني يورو مدافع ليل الفرنسي، الذي انتقل إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم لابورت البالغ من العمر 30 عامًا إلى نادي النصر في الصيف الماضي.