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رياضة

هدف التونسي علي العابدي في مرمى باريس سان جيرمان (فيديو)

هدف التونسي علي العابدي في مرمى باريس سان جيرمان (فيديو)
علي العابدي يحتفل بهدفه في مرمى باريسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أكتوبر 2024، 7:58 م

افتتح التونسي علي العابدي، لاعب فريق نيس الفرنسي، أهداف مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان، التي تقام بين الفريقين بالدوري الفرنسي.

وتعادل نيس مع ضيفه باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي على ملعب أليانز ريفييرا.

وأحرز علي العابدي هدفه في الدقيقة 39 من تسديدة ارتطمت بدفاع فريق العاصمة الفرنسية، وغالطت حارس المرمى، لتسكن الشباك.

وتعادل نونو مينديز لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 52 ليحسم التعادل من عمر اللقاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بقيادة مدربه لويس إنريكي.. وارتفع رصيد نيس إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي عقب نهاية الجولة السابعة:

موناكو (19 نقطة)

باريس سان جيرمان (17 نقطة)

مارسيليا (14 نقطة)

ستاد ريمس (14 نقطة)

ليل (13 نقطة)

لانس (11 نقطة)

ستراسبورغ (10 نقاط)

ليون (10 نقاط)

نيس (9 نقاط)

نانت (9 نقاط)

ستاد بريست (9 نقاط)

رين (7 نقاط)

سانت إيتيان (7 نقاط)

أوكسير (6 نقاط)

لوهافر (6 نقاط)

تولوز (5 نقاط)

مونبلييه (4 نقاط)

أنجيه (3 نقاط)

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