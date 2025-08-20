أول تعليق من صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على تتويجه بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوّق صلاح في سباق التتويج بالجائزة على زميله أليكسس ماك أليستر ونجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك وبرونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، وكول بالمر لاعب تشيلسي وديكلان رايس نجم آرسنال.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعدما نال الجائزة موسمي 2017-2018 و2021-2022.

كان صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي إذ لعبت أهدافه الـ29 إلى جانب 18 تمريرة حاسمة دورًا رئيسيًّا في فوز النادي بلقب الدوري بعدما أنهى الموسم متقدمًا بفارق 10 نقاط على الوصيف آرسنال.

ومدد صلاح عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل، منهيًا بذلك عدة أشهر من التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال صلاح في تغريدة عبر منصة "إكس": "شعور الفوز بهذه الجائزة المميزة كان مختلفًا هذه المرة خاصة عندما أتت بعد التتويج بلقب مهم".

وأضاف: "الفوز بالألقاب كفريق هو الأهم، وسنُقاتل لتحقيق اللقب مجددًا هذا الموسم".

وأتم الدولي المصري: "أنا ممتنٌ للغاية للاعبين الذين صوّتوا لي".