رسميا.. تشيلسي يضم موسيس كايسيدو

أعلن تشيلسي، رسميا، اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو من برايتون.

وقال تشيلسي في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن توقيع الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو".

وأضاف: "وافق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته 8 سنوات في ستامفورد بريدج، مع خيار النادي لسنة أخرى".

ونقل تشيلسي عن كايسيدو قوله: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي! أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير ولم أكن مضطرًا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، لقد تحقق حلم أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع الفريق".