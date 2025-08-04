قرار مفاجئ من النصر السعودي بشأن أوتافيو

اتخذ نادي النصر السعودي قرارًا مفاجئًا بشأن لاعبه البرتغالي أوتافيو قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ويخوض فريق النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال استعداداً لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الحالي في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع غرينوود بالانضمام إلى النصر السعودي

ولم يسافر أوتافيو مع فريق النصر في معسكره التدريبي الذي أقيم بالنمسا استعداداً للموسم المقبل.

وكشف الصحفي علي العنزي عبر حسابه بمنصة إكس عن انضمام أوتافيو إلى معسكر النصر في البرتغال مساء اليوم الاثنين.

وفتح هذا القرار الباب أمام إمكانية بقاء اللاعب البرتغالي مع الفريق السعودي في الموسم المقبل.

أخبار ذات علاقة فرمان جيسوس يحوّل أنظار النصر إلى نجم بورتو البرتغالي

وانضم اللاعب البرتغالي صاحب الـ30 عاماً إلى النصر قادماً من بورتو البرتغالي في صيف 2023 في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

وسبق أن لعب أوتافيو مع إنتر ناسيلونال البرازيلي وفيتوريا غيماريش البرتغالي، ودافع عن ألوان النصر خلال 84 مباراة وسجل 12 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة سر تأخر صفقات النصر السعودي

وكان نادي النصر قد تعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي بجانب عبد المالك الجابر لاعب الوسط السعودي.