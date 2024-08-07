أعلن نادي النصر السعودي عن نجاحه في ضم صفقة جديدة من صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد النجاح الساحق الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يأت بشكل مباشر من النادي الملكي، فإن الفريق المدريدي كان محطة كبيرة في مسيرته الرائعة.

جاءت تلك الصفقة بانضمام اللاعبة كاثلين سوزا إلى صفوف "العالمي" لتلعب ضمن فريق السيدات في الموسم الجديد.

ويلعب فريق النصر للسيدات، بطل الدوري السعودي، في دوري أبطال آسيا، وسيحاول المنافسة على البطولة القارية بكل ما لديه من قوة، ولذلك كان لا بد من ضم نجمة بحجم سوزا قلب دفاع الملكي سابقًا.

ستكون عقود سوزا مع النصر حتى يونيو 2026 أي لمدة موسمين، ووقعت عليها في معسكر فريق الرجال القائم حاليًّا في إسبانيا، وقابلت البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة النصر الحية، والتقطا الصور التذكارية معًا.

قامت كاثرين بعدئذ بنشر صورتها مع رونالدو عبر حسابها في "إنستغرام" وكتبت عليها: "بكيت عند مقابلة ذلك الرجل، هو تعريف للمثل الأعلى لنا جميعًا، لدي إعجاب كبير به، شكرًا على الاهتمام والرعاية، لقد أعطاني منديلًا لأمسح دموعي".

لكن بكاء سوزا بسبب رونالدو لم يكن المفاجأة الوحيدة بشأن الصفقة الجديدة في صفوف النصر، حيث تكشفت بضع مفاجآت حولها بالعودة لماضيها، نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

عنيفة دون إنذارات

اتهمت كاثلين سوزا أنها لاعبة كرة قدم عنيفة للغاية، وهذا لا بأس به بالنسبة لأي شخص يلعب في مركز قلب الدفاع.

لكن اتهامات سوزا كانت أعمق من ذلك، بسبب واقعة حدثت بمشاركتها في ديربي مدريد للسيدات في فبراير الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

ضربت سوزا لاعبة أتلتيكو مدريد شيلا جويخارو بشكل واضح في وجهها على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يهتز للحكم جفن، وأمر باستئناف اللعب، ورفض احتساب ركلة جزاء في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ظهرت الكارثة لاحقًا عندما فشلت جويخارو في استئناف المباراة لإصابتها في عينها، واتضح لاحقًا أنها عانت انفجار أحد الأوعية الدموية في العين، وتجمعت جلطة فيها بعد الفحوصات في المستشفى.

هاجم مانولو كانو، مدرب سيدات أتلتيكو مدريد، وجويخارو نفسها التحكيم بشكل علني حينذاك، ليتم فرض عقوبات عليهم من قبل الاتحاد الإسباني.

اللافت هنا أن سوزا لا تملك سوى 12 بطاقة صفراء في مسيرتها كلاعبة محترفة وعدد البطاقات الحمراء المحتسبة بحسب موقع "فوتي ستاتس"، هو صفر؛ ما يشير إلى أن حادثة لاعبة أتلتيكو مدريد كانت فردية.

أرقام جيدة

تملك سوزا بعض الأرقام الفنية الجيدة على عدة مستويات، فقد لعبت 158 مباراة على مستوى الأندية الأوروبية في بوردو وإنتر ميلان وريال مدريد، ولم تتلق تلك الأندية سوى 170 هدفًا، بمعدل نحو أكثر من هدف بقليل في المباراة الواحدة.

وتملك اللاعبة في مسيرتها 58 مباراة بشباك نظيفة بالملاعب الأوروبية.

تتبع كريستيانو رونالدو

كانت صورة سوزا مع رونالدو في معسكر النصر مجرد قشور لمدى تعلق النجمة البرازيلية باللاعب البرتغالي، الذي أصبح قدوة لمئات نجوم كرة القدم حول العالم من رجال وسيدات وشباب وكبار.

اتضح أن سوزا تتبع خطى رونالدو في كرة القدم بشكل كبير، فقد انتقلت إلى صفوف إنتر ميلان بعد عامين فقط من انضمام البرتغالي إلى الدوري الإيطالي.

ثم عندما رحل إلى مانشستر يونايتد أخذت خطوة في تجاه ريال مدريد، واستمرت هناك لمدة عامين، وها هي بعد عام ونصف العام للبرتغالي في صفوف النصر، ارتدت هي الأخرى قميص الفريق السعودي، والتقطت صورة لطالما تمنتها مع "الدون".