ألكسندر إيزاك في بيان ناري: رحيلي مصلحة للجميع (صورة)

أصدر السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بياناً نارياً نشره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

وحلَّ إيزاك في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال إيزاك في بيانه:" أنا فخور أن يتم الاعتراف بي من قِبَل زملائي المحترفين بمكانٍ في فريق الموسم للدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2024-2025".

وأكد أنه يود توضيح سبب غيابه عن حفل توزيع جوائز العام من رابطة اللاعبين المحترفين موجهاً الشكر إلى زملائه في نيوكاسل الذين دعموه للوصول إلى التشكيل المثالي.

وأضاف:" مع كل ما يجري، لم أشعر أنه من المناسب أن أكون هناك في الحفل.. لقد التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون".

وواصل:" هذا الصمت سمح للناس بدفع روايتهم الخاصة للأحداث، رغم أنهم يعرفون أنها لا تعكس ما قيل فعلاً وما تم الاتفاق عليه خلف الأبواب المغلقة".

وأوضح النجم السويدي أن هناك حقائق يجب ذكرها، ووعوداً تم تقديمها له للرحيل عن الفريق، مؤكداً أن النادي يعرف موقفه منذ وقت طويل.

وأتم قائلاً:" عندما تُكسر الوعود ويُفقد الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر.. هذا هو الوضع بالنسبة لي الآن.. ولهذا السبب التغيير في مصلحة الجميع، وليس في مصلحتي وحدي".

وأبدى النجم السويدي رغبته في الرحيل إلى ليفربول الإنجليزي الذي تقدم بعرض لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.