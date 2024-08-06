صعد المنتخب الأمريكي إلى الدور قبل النهائي بمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024 بعدما تغلب 122-87 على نظيره البرازيلي اليوم الثلاثاء ضمن دور الثمانية.

وواصل المنتخب الأمريكي بذلك تقدمه نحو تحقيق هدف الفوز بالذهبية الأولمبية للمرة الخامسة على التوالي، وسيلتقي في الدور قبل النهائي نظيره الصربي الذي تأهل بالفوز على المنتخب الأسترالي في مباراة شهدت وقتا إضافيا بنتيجة 95-90.

وستحيي المباراة بين أمريكا وصربيا ذكريات مواجهتهما في النهائي في أولمبياد ريو 2016، وستشهد مواجهة بين النجم الأمريكي ليبرون جيمس، الفائز أربع مرات بلقب أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والنجم الصربي نيكولا يوكيتش الفائز باللقب ثلاث مرات.

وتجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل بين فرنسا وألمانيا بعد تأهل المنتخبين.

وفاز منتخب فرنسا على كندا بنتيجة 82-73 في دور الثمانية كما تغلب منتخب ألمانيا على اليونان بنتيجة 76-63.

وحقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ذهبية السلة للرجال في آخر 4 دورات أولمبية (بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020).

ولكن الرقم القياسي في التتويج المتتالي بذهبية كرة السلة في منافسات الأولمبياد مسجل باسم الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 7 دورات متتالية بين 1936 إلى 1968.