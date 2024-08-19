تستعد الكرة الليبية لمفاجأة سارة مع بدء العمل لإنشاء مشروع ملعب "سرت" الدولي تمهيدًا لاستضافة مباريات المنتخبات والأندية المحلية في المرحلة القادمة.

وبدأ العمل في مشروع ملعب سرت الذي يشرف عليه الجهاز الوطني للتنمية في ليبيا ضمن خطوات متكاملة لتطوير البنية التحتية في الرياضة الليبية.

وسيكون ملعب سرت الدولي مطابقًا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التمكن من استضافة كافة الفعاليات الكروية الخاصة بالمنتخب الليبي.

ويتسع الملعب لحضور 20 ألف مشجع وسيكون أكبر ستاد في المنطقة الوسطى في ليبيا.

ويقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع وسيكون شاملًا لملعب للتدريبات بجانب الملعب الرئيسي للاستاد.

وأسند جهاز التنمية تنفيذ المشروع إلى شركة "برادو" التركية وهي إحدى الشركات العالمية لتصميم الاستاد وفقًا للمواصفات الدولية المتعارف عليها.

ومن المقرر أن يتم تسليم مشروع الاستاد خلال 6 أشهر على حد أقصى ما يعني أنه سيكون جاهزًا لاستضافة مباريات المنتخب الليبي بداية من شهر مارس 2025.

يشار إلى أن مباريات المنتخب الليبي بجانب أغلب الأندية الليبية المشاركة في البطولات القارية تقام على ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي.