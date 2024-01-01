رايس بعد الهزيمة الثانية على التوالي لآرسنال: لا يوجد مجال للقلق
قال ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، إن فريقه يحتاج إلى بناء عقلية أقوى في المباريات بعدما أهدر النادي نقاطًا في مباراتين متتاليتين بالهزيمة 2-1 أمام فولهام أمس الأحد؛ ما أثر على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفشل آرسنال في الاستفادة من هدفه المبكر عبر بوكايو ساكا على ملعب كرافن كوتيدج وتراجع للمركز الرابع برصيد 40 نقطة مع بداية النصف الثاني للموسم إثر خسارته 2-صفر على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم الخميس الماضي.
وفي الوقت الذي قد تمثل فيه انتصارات حامل اللقب مانشستر سيتي ومفاجأة الموسم أستون فيلا خلال اليومين الماضيين ضغوطًا على آرسنال، قال رايس إن فريقه لا يشعر بالذعر.
وقال رايس لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما تتقدم 1-صفر، فإنك تحتاج إلى السيطرة بشكل أكبر وأن يكون لديك المزيد من الثقة بالنفس.
"يجب أن يكون لديك المزيد من الرغبة، والعقلية يجب أن تكون أفضل. نحن بحاجة إلى طلب المزيد من بعضنا البعض.
"في هذا الدوري ليس هناك مجال للفوضى. هناك الكثير من الفرق الجيدة من حولك ونريد أن نتقدم إلى صدارة الترتيب. إنه أمر صعب التعامل معه اليوم".
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة متساويًا مع ليفربول المتصدر بفارق الأهداف ويستضيف نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق، اليوم الإثنين، بينما يحتل سيتي المركز الثالث وله مباراة مؤجلة.
وأشار رايس: "هناك الكثير من وسائل الإعلام التي تقول 'آرسنال سيفوز بالدوري هذا العام، والفريق أفضل هذا العام' وما إلى ذلك. لكننا لا نتدخل في ذلك، نحن نحاول فقط أن نتعامل مع كل مباراة بقدر ما نستطيع ومع كل لقاء على حدة.
"لقد قمنا بعمل جيد حقًّا. لقد كانت هناك عثرة في الطريق، ولكن لا يوجد مجال للقلق. لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية وعلينا أن نبقى إيجابيين. هذا ليس الوقت المناسب لنكون سلبيين".