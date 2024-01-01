رايس بعد الهزيمة الثانية على التوالي لآرسنال: لا يوجد مجال للقلق

قال ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، إن فريقه يحتاج إلى بناء عقلية أقوى في المباريات بعدما أهدر النادي نقاطًا في مباراتين متتاليتين بالهزيمة 2-1 أمام فولهام أمس الأحد؛ ما أثر على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل آرسنال في الاستفادة من هدفه المبكر عبر بوكايو ساكا على ملعب كرافن كوتيدج وتراجع للمركز الرابع برصيد 40 نقطة مع بداية النصف الثاني للموسم إثر خسارته 2-صفر على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم الخميس الماضي.

وفي الوقت الذي قد تمثل فيه انتصارات حامل اللقب مانشستر سيتي ومفاجأة الموسم أستون فيلا خلال اليومين الماضيين ضغوطًا على آرسنال، قال رايس إن فريقه لا يشعر بالذعر.