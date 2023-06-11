أهداف مباراة الأهلي والوداد (فيديو)
تقدم يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي، بهدف في شباك نظيره الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين بإياب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.
وفي الدقيقة الـ 27 لعب عطية الله ضربة حرة من الجانب الأيمن، ورفع الكرة بقدمه اليسرى، ولم تلمس أي لاعب وتحول اتجاهها إلى مرمى محمد الشناوي، ليتقدم للوداد بأول الأهداف.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.
ويحتاج الوداد للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.
أما الأهلي فأمامه بعض الخيارات، من بينها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 1-2، مثل 2-3 للتتويج للمرة الـ11 في تاريخه.
ونال الوداد بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
فيما نجح الأهلي في تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي، إذ فاز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف.
وتقابل الفريقان في نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل، وانتهت كلتاهما بفوز نادي الوداد وحصوله على الكأس على حساب الأهلي.