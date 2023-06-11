أهداف مباراة الأهلي والوداد (فيديو)

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الوداد للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.

أما الأهلي فأمامه بعض الخيارات، من بينها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 1-2، مثل 2-3 للتتويج للمرة الـ11 في تاريخه.

ونال الوداد بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما نجح الأهلي في تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي، إذ فاز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف.

وتقابل الفريقان في نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل، وانتهت كلتاهما بفوز نادي الوداد وحصوله على الكأس على حساب الأهلي.