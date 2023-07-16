فينيسيوس يدعم بنجامين ميندي بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب
حرص البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على توجيه رسالة دعم قوية لبنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق، بعد تبرئته من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.
وفي يناير الماضي، ثبت أن "ميندي" غير مذنب في 6 تُهم بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي، ويوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة ببراءة اللاعب بعد عدم ثبوت التهمة.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا آسف لكل شيء مررت به يا بنجامين، لقد فقدت موسمين من مسيرتك ولكن هذا هو أقل شيء في ذلك الموقف، ماذا عن الحالة النفسية؟ بكل تأكيد حياتك لن تكون كما كانت، ثقافة تدمير السمعة صنعت لنا ضحية أخرى".
وأضاف: "إلى متى يتم اتهامنا وإدانتنا دون أن يكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، يتم نشر الأخبار المزيفة دون التحقق من أي حقائق وهو شيء شاهدته كثيرًا خلال العطلة الحالية ومن ثم يزداد الوضع سوءًا".
وتابع: "أن تكون مسؤولًا هو الحد الأدنى لأي محترف لكن العمل الجاد أصبح استثناء في الوقت الحاضر، لا توجد حدود للحصول على المزيد من التفاعل، وسؤالي هو ماذا سيحدث لإصلاح ذلك الضرر؟".
وأعلن سيتي من قبل أن تعاقد ميندي انتهى مع النادي بنهاية تعاقده في الـ30 من يونيو الماضي.
وفاز "ميندي" بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع سيتي، رغم أن الإصابات قلَّلت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.