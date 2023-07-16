فينيسيوس يدعم بنجامين ميندي بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب

حرص البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على توجيه رسالة دعم قوية لبنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق، بعد تبرئته من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وفي يناير الماضي، ثبت أن "ميندي" غير مذنب في 6 تُهم بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي، ويوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة ببراءة اللاعب بعد عدم ثبوت التهمة.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا آسف لكل شيء مررت به يا بنجامين، لقد فقدت موسمين من مسيرتك ولكن هذا هو أقل شيء في ذلك الموقف، ماذا عن الحالة النفسية؟ بكل تأكيد حياتك لن تكون كما كانت، ثقافة تدمير السمعة صنعت لنا ضحية أخرى".