كواليس أزمة مترجم فيتوريا مع أيمن عبدالعزيز
اندلعت أزمة داخل معسكر منتخب مصر بين أيمن عبد العزيز، مساعد مدرب المنتخب، ومحمد مدني، مترجم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني؛ بسبب أحقية الجلوس على دكة البدلاء.
ووفقا للتفاصيل، فقد طلب محمد غرابة، مدير منتخب مصر، من المترجم الجلوس في المدرجات ومنح مقعده لأيمن عبد العزيز، خاصة أن هناك عددا محددا يحق لهم الجلوس على الدكة خلال سير المباريات، وفقا لتعليمات "كاف"، وهو الأمر الذي أغضب فيتوريا والمترجم، ودفع الأخير إلى تقديم شكوى لحازم إمام، المشرف العام على المنتخب، ولكنه فشل في حل الأزمة.
واتخذ محمد مدني، مترجم المدرب البرتغالي، قرارا بالرحيل عن جهاز المنتخب عقب العودة إلى مصر وبعد البطولة؛ نظرا لعدم احترام موقفه.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، غدا الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.
وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني. بهذه النتيجة رفع الفراعنة رصيدهم لنقطتين، في المركز الثاني، بينما خطف منتخب غانا نقطة، وحل في المركز الرابع والأخير بالمجموعة ذاتها.
ويغيب عن منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر قائده محمد صلاح، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا، إذ أجبر على الخروج قبل نهاية الشوط الأول.
وسيغيب نجم ليفربول عن المباراتين المقبلتين في البطولة الأفريقية، وسيكون جاهزًا للمشاركة من جديد في دور ربع النهائي إذا وصل وصيف بطل النسخة الماضية إليه.