كواليس أزمة مترجم فيتوريا مع أيمن عبدالعزيز

اندلعت أزمة داخل معسكر منتخب مصر بين أيمن عبد العزيز، مساعد مدرب المنتخب، ومحمد مدني، مترجم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني؛ بسبب أحقية الجلوس على دكة البدلاء.

ووفقا للتفاصيل، فقد طلب محمد غرابة، مدير منتخب مصر، من المترجم الجلوس في المدرجات ومنح مقعده لأيمن عبد العزيز، خاصة أن هناك عددا محددا يحق لهم الجلوس على الدكة خلال سير المباريات، وفقا لتعليمات "كاف"، وهو الأمر الذي أغضب فيتوريا والمترجم، ودفع الأخير إلى تقديم شكوى لحازم إمام، المشرف العام على المنتخب، ولكنه فشل في حل الأزمة.