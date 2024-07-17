تلقت جماهير النصر السعودي صدمة جديدة بعد فشل التعاقد مع إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، الفترة الماضية لرفض النادي العرض المالي الذي تقدمت به إدارة "العالمي".

وكانت هذه الصدمة تخص الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي أشارت التقارير إلى أن مسؤولي النصر توصلوا فعلًا لاتفاق معه للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ميركاتو العام الحالي.

ولا يزال أمام اللاعب الدولي الهولندي عام واحد في عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت خلال الفترة الماضية أن فان دايك أعطى موافقته فعلًا بالانضمام إلى النصر السعودي، بعد 6 سنوات في الريدز.

ولكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "فان دايك وافق على الانضمام إلى النصر فعلًا مثلما فعل البرازيلي إيدرسون، ولكن الصفقة فشلت بسبب عدم الحصول على دعم من لجنة الاستقطابات السعودية، وهو ما يتكرر حاليًا مع المدافع الهولندي".

وأضاف العصيمي: "إيدرسون طار، وشكل فان دايك راح يلحقه بعد نادي النصر يستحق منا الدعم".

وكان فان دايك، قد صرح مؤخرًا أنه سيقضي الأسابيع المقبلة في التفكير بالخطوات المستقبلية لمسيرته بعد 9 سنوات و75 مباراة دولية مع منتخب هولندا بالإضافة إلى تبقي موسم واحد في عقده مع ليفربول.

ولعب فان دايك الموسم الماضي 51 مباراة مع "الريدز" في البطولات جميعها، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

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يذكر أن النصر سيستهل موسمه 13 أغسطس المقبل بمواجهة التعاون، قبل نهائي كأس السوبر السعودي 2024 في مدينة أبها.

وكان النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ببطولة دوري روشن السعودي، كما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.