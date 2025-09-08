الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والتشيك

يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة ودية أمام منتخب التشيك، مساء اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد لاستئناف تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الأخضر فاز في مباراته الودية الأولى بمعسكر التشيك بهدفين مقابل هدف على نظيره مقدونيا الشمالية.

أخبار ذات علاقة أكبر مكاسب المنتخب السعودي من مواجهة مقدونيا الشمالية (فيديو)

أخبار ذات علاقة فوز مثير للمنتخب السعودي أمام مقدونيا (فيديو)

ويستعد المنتخب السعودي من المعسكر الجاري في دولة التشيك للتجهيز لمباريات الملحق الآسيوي التي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وبلغ المنتخب السعودي تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، وسيخوض مباراتين حاسمتين ضد العراق وإندونيسيا في شهر أكتوبر المقبل.

أخبار ذات علاقة المنتخب السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة التشيك

تعد هذه المباراة فرصة للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، لاختبار جاهزية لاعبيه أكثر خصوصاً أن المنتخب التشيكي الذي يلعب على أرضه يعد من المنتخبات القوية التي تمتلك لاعبين مميزين.

وستكون المباراة آخر أحداث المعسكر الذي انطلق في الأول من سبتمبر؛ إذ ستعود بعثة الأخضر إلى المملكة لينضم اللاعبون إلى أنديتهم التي تستعد للجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة التشيك ضد السعودية، في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتذاع المواجهة عبر منصة stc tv.