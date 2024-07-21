دخلت مفاوضات انتقال داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا وفريق لايبزيغ الألماني، إلى نادي برشلونة الإسباني في منعطف جديد.

وانتهت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الألماني، والتي تسمح للاعب بالرحيل إلى فريق آخر مقابل سداد 60 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن رغبة أولمو في العودة إلى إسبانيا بعد تلقيه اهتمامًا من جانب ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويميل أولمو بشكل أكبر إلى اللعب مع برشلونة خاصة أنه يريد الانضمام إلى فريق ينافس بقوة على الألقاب.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن برشلونة لم يقم بتفعيل بند شراء عقد اللاعب؛ بسبب السيولة المالية، ولكن هناك خطة من جانب الفريق الكتالوني لإنقاذ الصفقة.

وتتمثل هذه الخطة في تقديم عرض إلى لايبزيغ للفوز بخدمات أولمو بسداد 50 مليون يورو على دفعات بجانب وضع 10 ملايين يورو كبنود متغيرة في العقد.

وأكدت الصحيفة أن هناك أندية أبدت رغبتها في الفوز بخدمات اللاعب مثل بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنها تراجعت بعد علمها برغبة أولمو في اللعب باسم برشلونة.

وأظهر أولمو أداءً مميزًا مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ولعب دورًا مهمًا في تتويج "لاروخا" باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.