تقرير: ريال مدريد يجدد عقد إدواردو كامافينغا حتى 2028
وافق الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد الإسباني، على تجديد عقده مع النادي الملكي، حتى عام 2028.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد كافأ كامافينغا بتجديد تعاقده لغاية 2028، لأنه يستحق ذلك.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد بهذا التجديد نجح في حماية اللاعب من الفرق التي كانت ترغب في التعاقد معه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مديد وضع شرطا جزائيا يُقدر بمليار يورو، ولكن في الوقت نفسه شهد راتبه مع الفريق تحسنا كبيرا.
وشارك كامافينغا مع ريال مدريد الموسم الماضي في 59 مباراة بجميع المسابقات، وصنع هدفين ولم يسجل.
وأعلن ريال مدريد بالفعل عن تجديد عقود عدد من نجوم الفريق مثل توني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس وأخيرًا فينيسيوس جونيور.
كما تعاقد النادي الملكي مع لاعبين بارزين مثل جودي بيلينغهام وخوسيلو وفران غارسيا وإبراهيم دياز.