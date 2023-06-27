تقرير: ريال مدريد يجدد عقد إدواردو كامافينغا حتى 2028

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد كافأ كامافينغا بتجديد تعاقده لغاية 2028، لأنه يستحق ذلك.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد بهذا التجديد نجح في حماية اللاعب من الفرق التي كانت ترغب في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مديد وضع شرطا جزائيا يُقدر بمليار يورو، ولكن في الوقت نفسه شهد راتبه مع الفريق تحسنا كبيرا.