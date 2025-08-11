"قاهر" محمد صلاح ومرموش يهاجم "يويفا" بسبب إقصاء فريقه من الدوري الأوروبي

انتقد الإنجليزي دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معتبرا في تصريحات إعلامية أن استبعاد فريقه من الدوري الأوروبي "سيقلل من قيمة البطولة"، وفق تقديره.

وقاد هندرسون أمس الأحد فريقه للتتويج بثاني ألقابه في موسم 2024 ـ 2025 بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في نهائي كأس الدرع الخيرية والتتويج باللقب.

وساهم حارس كريستال بالاس في التتويج باللقب بعد أن أضاع محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى لليفربول في النهائي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل (2 ـ 2).

وسبق لهندرسون أن ساهم في تتويج كريستال بالاس أيضا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في النهائي الذي دار في شهر مايو الماضي.

وفي تلك المباراة، كسب الحارس الإنجليزي مواجهته أمام النجم المصري عمر مرموش عندما تصدّى لضربة الجزاء التي سددها الأخير في النهائي.

ومع انتظار النادي قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن استئنافه ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في قضية الملكية المتعددة للأندية.

وقررت هيئة الرقابة المالية في اليويفا مشاركة بالاس في دوري المؤتمر، المسابقة الأوروبية الثالثة من حيث الأهمية، في يوليو تموز الماضي لأن جون تكستور، رئيس مجموعة إيجل فوتبول المالكة للأغلبية في أولمبيك ليون، يملك أيضا حصة مسيطرة في النادي اللندني.

وتم السماح لليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي تأهل أيضا للدوري الأوروبي، بالمنافسة في البطولة.

وطعن كريستال بالاس على قرار اليويفا باستبعاده من الدوري الأوروبي أمام كاس، إذ عُقدت جلسة استماع مغلقة يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية بعد قيادة كريستال بالاس للفوز بكأس درع المجتمع على حساب ليفربول: "فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي، ونستحق الوجود في الدوري الأوروبي".

وتابع: "من ناحية فنية، نستحق المنافسة بالدوري الأوروبي. أعتقد أن غيابنا عن الدوري الأوروبي سيُقلل من قيمة البطولة للأسف".

وقال بالاس في يونيو الماضي إن روبرت وود جونسون المالك المشارك لنادي نيويورك جيتس وقع اتفاقا ملزما قانونا لشراء حصة شركة إيجل فوتبول هولدينغ في النادي.

لكن كريستال بالاس فشل في الالتزام بالموعد النهائي في مارس الماضي للامتثال لقواعد الملكية المتعددة للأندية قبل فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو أيار ليضمن مكانه في الدوري الأوروبي.

وأضاف هندرسون (28 عاما): "أعلم أن الرئيس ستيف باريش كافح بشدة ضد هذا القرار، وأتمنى أن نتأهل للدوري الأوروبي كما نستحق، أنا متأكد من أنهم سيدركون الأمر ويعيدوننا إلى الدوري الأوروبي".