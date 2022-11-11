رسميا.. ساديو ماني في قائمة السنغال لكأس العالم
تواجد اسم ساديو ماني، رسميا في قائمة منتخب السنغال، المشارك في كأس العالم 2022 في قطر.
وأعلن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس العالم حيث تواجد اسم ماني بعد غموض حول جاهزيته بسبب الإصابة.
وتعرض ساديو ماني لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، يوم الثلاثاء، في الدوري الألماني.
وغادر ماني الملعب بعد 20 دقيقة في الفوز 6/1 على فيردر بريمن، ليثير الشكوك بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.
وضم المدرب أليو سيسي لاعبه ماني للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي في دكار اليوم الجمعة قائلا إنه على ثقة بقدرة ماني على التعافي قبل البطولة.
وقال المدرب إن السنغال أرسلت طبيب المنتخب لفحص ماني أمس الخميس وقال الطبيب إن اللاعب لن يحتاج لتدخل جراحي.
وأضاف سيسي: "هذه أخبار طيبة جدا والآن أمامنا فرصة للعمل على تجهيزه للبطولة، الآن أمامنا أسبوعان للمتابعة ورؤية مستوى الاستجابة للعلاج".
وتابع: "أفضل الإبقاء على وجوده ضمن التشكيلة لأنه لاعب مهم كثيرا بالنسبة لنا".
واستشهد مدرب السنغال باللاعب إبراهيم سار مهاجم واتفورد الإنجليزي الذي أصيب قبل بطولة أمم أفريقيا في يناير كانون الثاني الماضي لكنه أضيف للتشكيلة وتعافى بعد الدور الأول وأسهم في تتويج السنغال باللقب.
وأردف المدرب قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعافي ماني ومشاركته في البطولة".
ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب قطر والإكوادور وهولندا.
وانتقل ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ في السوق الصيفي، وشارك مع النادي البافاري في 23 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 4.