رسميا.. ساديو ماني في قائمة السنغال لكأس العالم

وتعرض ساديو ماني لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، يوم الثلاثاء، في الدوري الألماني.

وغادر ماني الملعب بعد 20 دقيقة في الفوز 6/1 على فيردر بريمن، ليثير الشكوك بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وضم المدرب أليو سيسي لاعبه ماني للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي في دكار اليوم الجمعة قائلا إنه على ثقة بقدرة ماني على التعافي قبل البطولة.

وقال المدرب إن السنغال أرسلت طبيب المنتخب لفحص ماني أمس الخميس وقال الطبيب إن اللاعب لن يحتاج لتدخل جراحي.