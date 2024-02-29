"الجاسوس" يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك انزعاجهم من تسريب أخبار فريق الكرة الأول بالزمالك لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.

وحسب مصادر، فإن أعضاء مجلس إدارة الزمالك طالبوا عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول بالعثور على "جاسوس" غرفة خلع الملابس الذي يسرّب تشكيل وأخبار الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة هامة مساء اليوم الخميس مع فريق الداخلية بالدوري المصري، ثم مواجهة ذات أهمية قليلة مع سوار الغيني، وبعد ذلك مواجهة حاسمة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الـ8 من مارس المقبل في السعودية.

ووفقًا للمصادر، فإن مدير الكرة بالزمالك تم تحذيره بشكل رسمي من استمرار ظاهرة تسريب تشكيل الفريق لوسائل التواصل الاجتماعي.

وما زاد مخاوف الزمالك هو اقتراب الفريق من مواجهة حاسمة أمام الأهلي.

وحسم الزمالك تأهله للأدوار اللإقصائية من الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على أبو سليم الليبي.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق سلسلة انتصارات بالدوري المحلي تمنح الفريق تقدّمًا مهمًّا في جدول المسابقة التي يتأخر في ترتيبها بشكل كبير.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني آمالًا كبيرة على مباراتي الداخلية وسوار الغيني لمنح الفريق جاهزية فنية ونفسية كبيرة قبل ديربي القاهرة على لقب الكأس.