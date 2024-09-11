الرئيس التونسي قيس سعيد يكرم أبطال الألعاب البارلمبية باريس 2024 (صور)

كرم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء أبطال تونس المتوجين في الألعاب البارلمبية باريس 2024 التي أسدل الستار على منافساتها يوم الأحد الماضي.

وتولى قيس سعيد تكريم كل من روعة التليلي، الفائزة بميدالية ذهبية في رمي الجلة وميدالية ذهبية في رمي القرص في الألعاب البارالمبية 2024، ووليد كتيلة المتوج بميدالية فضية في سباق 100 متر كراسي فضلا عن منح الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي لعدد من الأبطال الآخرين الذين تألقوا في بارلمبياد باريس.

ومنح الرئيس التونسي الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة (صنف أول) إلى كلّ من أمان الله التيساوي، الفائز بالميدالية الذهبية سباق 1500 متر والميدالية البرونزية في سباق 400 متر ومروى البراهمي، الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي الصولجان .

كما منح وسام الصنف الثاني لكل من وجدي البوكحيلي، الفائز بالميدالية الذهبية سباق الماراتون ورؤي الجبابلي، الفائز بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر، والميدالية البرونزية في سباق 400 متر.

ونال الوسام ذاته أحمد بن مصلح، الفائز بالميدالية الفضية في رمي الجلة ورجاء الجبالي، الفائزة بالميدالية البرونزية في رمي الجلة.

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واحتلت تونس المركز الثاني عربيا و27 عالميا، برصيد 11 ميدالية، موزعة على 5 ذهبية و3 فضية ومثلها من البرونزيات، فيما خطفت لاعبة دفع الجلة روعة التليلي الأنظار بإحرازها ذهبيتين.

كما أحرز وجدي بوكيحلي ذهبية سباق الماراثون (رجال فئة T12) بعد أن أنهى السباق متصدرا بتوقيت ساعتين و22 دقيقة و5 ثوان

وأحرز العرب 55 ميدالية في النسخة 17 لدورة الألعاب الأولمبية لذوي الهمم، أو الألعاب البارلمبية، فيما كان نصيب الدول العربية المشاركة في الألعاب من الميداليات الذهبية 21.