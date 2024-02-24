ظهر بجوار حانة.. محمد صلاح يتجه لمهنة جديدة مفاجئة (صور)

كشفت صحيفة "ذا صن" عن صور تظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يصور مشروعًا ما غير معروف في مدينة مانشستر.

وتساءلت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت، عن خطوة محمد صلاح القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته الكروية، وهل ينتظر دخول عالم السينما والتلفزيون من خلال هذا المشروع الغامض؟.

وأضاف التقرير: "محمد صلاح كان يصور مشهدًا ظهر فيه وهو يخرج من سيارة أجرة قبل أن يحييه حارسان أمنيان، ثم تجاوز النجم المصري الحراس الضخام وتوجه إلى إحدى الحانات المعروفة في مانشستر".