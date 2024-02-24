ظهر بجوار حانة.. محمد صلاح يتجه لمهنة جديدة مفاجئة (صور)
كشفت صحيفة "ذا صن" عن صور تظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يصور مشروعًا ما غير معروف في مدينة مانشستر.
وتساءلت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت، عن خطوة محمد صلاح القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته الكروية، وهل ينتظر دخول عالم السينما والتلفزيون من خلال هذا المشروع الغامض؟.
وأضاف التقرير: "محمد صلاح كان يصور مشهدًا ظهر فيه وهو يخرج من سيارة أجرة قبل أن يحييه حارسان أمنيان، ثم تجاوز النجم المصري الحراس الضخام وتوجه إلى إحدى الحانات المعروفة في مانشستر".
صلاح لديه تجربة سابقة في التمثيل، حيث أظهر مهاراته في عدد من الإعلانات التجارية للشركات المتعاقد معها رفقة نجوم آخرين أبرزهم زميله السابق في ليفربول ديان لوفرين.
ويبدو صلاح من الصور الملتقطة وهو يصور إعلانا جديدا لشهر رمضان المقبل، وهي عادة التزم بها خلال السنوات الأخيرة مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
وعلى صعيد فريقه، يسعى صلاح للاستعداد بدنيا قبل نهائي كأس كاراباو، يوم الأحد، حيث تعرض النجم البالغ من العمر 31 عامًا لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه عاد للمشاركة مع ليفربول ضد برينتفورد الأسبوع الماضي.
إلا أنه تم استبعاده تمامًا من تشكيلة الريدز في فوزهم 4-1 على لوتون تاون بعد أربعة أيام فقط، ولا تزال مشاركة هداف الفريق وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي هذا الأسبوع على ملعب ويمبلي محل شك.
وينتظر عشاق ليفربول بفارغ الصبر آخر التحديثات بشأن حالة صلاح البدنية، حيث يعتبر جزءًا أساسيًا من خطط المدرب يورغن كلوب لتحقيق لقب آخر هذا الموسم.
وتم تأكيد غياب كل من ترينت ألكسندر-أرنولد وأليسون بيكر وكورتيس جونز وديوغو جوتا عن مواجهة تشيلسي، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول دومينيك زوبوسزلاي وداروين نونيز وصلاح.