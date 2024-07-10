فيديو يحسم الجدل.. اتهامات لميسي بسرقة هدف إنزو (فيديو)

حسم فيديو جديد الجدل بشأن الهدف الذي سجله ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين في شباك كندا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الأربعاء، بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وهز خوليان ألفاريز وليونيل ميسي الشباك ليقودا الأرجنتين حاملة اللقب للفوز 2-صفر على كندا في نيوجيرزي، والتأهل لنهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وستواجه الأرجنتين منتخب أوروغواي أو كولومبيا في النهائي، يوم الأحد، في فلوريدا، وهي مباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة لحصد الألقاب للعديد من اللاعبين الكبار في الفريق، بما في ذلك ميسي وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي.

وسجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة الـ51 عندما لمس بقدمه الكرة لتدخل شباك حارس كندا ماكسيم كريبو بعد تسديدة من داخل المنطقة لزميله إنزو فرنانديز.

وراجت اتهامات لميسي بأنه تعمد وضع قدمه في الكرة لكي يحتسب الهدف له، ولكن حسب الفيديو المتداول، فإنه لولا لمسة النجم الأرجنتيني لكانَ الحارس الكندي تصدى لها.

وبهذا الهدف أصبح ميسي يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي كوبا أمريكا على مر العصور، متساويًا مع باولو جيريرو من بيرو والتشيلي إدواردو فارغاس برصيد 14 هدفًا.

كما جعله هدفه رقم 109 مع الأرجنتين يتفوق على الإيراني علي دائي ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين على مر العصور. ويتأخر ميسي عن كريستيانو رونالدو فقط، الذي سجل 130 هدفًا للبرتغال.

وعقب المباراة، وجه إنزو الشكر لميسي على وضع قدمه بالكرة، قائلًا: "الحمد لله أنه ميسي هو من غيَّر اتجاه الكرة".

أما ميسي، فقد قال في تصريحاته عن الهدف: "قلت لإنزو إنني لم أقصد الحصول على الهدف منك، لكني رأيت أن الحارس كان مستلقيًا على الأرض والكرة كانت قادمة ببطء، فغيَّرت اتجاهها قليلًا".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كوبا أمريكا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2007 و2015 و2016 و2021.