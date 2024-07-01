نجل تشيزني يرتدي قميص النصر السعودي في عيد ميلاده (فيديو)

في ظل التقارير التي ربطت فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، بالاقتراب من الانضمام لنادي النصر السعودي، ظهره نجله الصغير "ليام" وهو يرتدي قميص "العالمي" في حفل عيد ميلاده.

وأشارت عدة تقارير إلى أن النصر اقترب بشدة من التعاقد مع تشيزني، خاصة مع اقتراب يوفنتوس من ضم حارس مونزا ميشيل دي غريغوريو.

فيما كشفت تقارير أخرى أن تشيزني بات قريبا من الانضمام لنادي مونزا الإيطالي.

وحرص تشيزني على الاحتفال بعيد ميلاده نجل الصغير "ليام" وسط أصدقائه، حيث نشر فيديو له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو ينظم احتفالا لابنه في منزله، وظهر خلاله وهو يرتدي قميص النصر السعودي مزينا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورقمه الشهير "7"، وهو ما رآه جمهور "العالمي" بأنها إشارة قد تقرب الحارس البولندي من الانضمام للفريق السعودي.