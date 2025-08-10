مشاهدة مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكومو على كأس خوان غامبر

ينتظر عشاق برشلونة الإسباني خوض الفريق مباراة قوية أمام نظيره كومو الإيطالي، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان غامبر، التي تأتي في إطار استعداداته لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة برشلونة وكومو على ملعب "يوهان كرويف"، ببطولة خوان غامبر الودية، التي ينظمها البارسا سنويًا تكريمًا لمؤسس النادي، السويسري خوان غامبر.

وكان برشلونة قد خاض فترة تحضيرية في آسيا بدولتي كوريا الجنوبية واليابان، لعب خلالها 3 مباريات ودية أمام فيسيل كوبي، وسيؤول، ودايغو.

وحقق برشلونة فوزًا أمام فيسيل كوبي بثلاثية لهدف، ثم تغلب على سيؤول بنتيجة 7-3، واختتم الجولة بفوز أمام دايغو بخماسية دون رد.

ويستهدف برشلونة الدخول لموسم جديد حافل بالألقاب، بعد نجاح الألماني هانزي فليك في عامه الأول، فقد قاد الفريق الكتالوني للتتويج بالدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وخسر برشلونة خدمات لاعبه إينيغو مارتينيز، الذي رحل إلى النصر السعودي، ويغيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ اليسرى، وهناك شكوك بشأن جاهزية داني أولمو.

ومن المتوقع مشاركة الحارس خوان غارسيا، الوافد الجديد لبرشلونة، الذي شارك خلال وديات الفريق بجولته التحضيرية في آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة برشلونة الرسمية على منصة "يوتيوب".