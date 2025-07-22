رفض الرد عليه.. جون إدوارد يصدم أحمد فتوح

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، والذي تم إيقافه مؤخرًا وإحالته للتحقيق على خلفية ظهوره بإحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي دون إذن النادي، برفقة إمام عاشور، لاعب الأهلي.

أحمد فتوح كان تغيّب عن مباراة الزمالك الودية أمام رع التي أقيمت، الجمعة الماضي، بعد تركه معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، وفقًا لِما أعلنه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك.

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ولكن فوجئ الجميع بظهور أحمد فتوح في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، ليعلن المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد تغريم اللاعب مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته، وإحالته للتحقيق.

وخرج العديد من التقارير لتزعم أن الإدارة قررت عرض اللاعب للبيع في الميركاتو الحالي، وهو ما رد عليه أحمد سالم، متحدث النادي الأبيض، في تصريحات تلفزيونية سابقة، موضحًا أنه "حتى الآن لا يوجد شيء بشأن إمكانية عرض فتوح للبيع، إلا الذي جاء في بيان النادي، باقي الأمور اجتهادات وأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غضب جماهيري، وهذا لا يُمثل الموقف الرسمي".

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "أحمد فتوح فاجأ الإدارة بطلب رسمي للاعتذار عما بدر منه، حيث يبحث عن فرصة لكي يبدأ من جديد مع الزمالك، وحاول التواصل مع جون إدوارد، المدير الرياضي، أكثر من مرة، ولكن الأخير يتجاهل اتصالاته".

وأضاف: "فتوح تحدث مع الإدارة وقال إنه جاهز للتحقيق معه ومتقبل أي عقوبة، ولكنه يريد فتح صفحة جديدة مع النادي باعتباره أحد أبناء الفريق، وأكد امتثاله لأي قرار، مشددا على رفضه قرار بيعه".

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وتابع التقرير: "هناك جلسة منتظرة بعد معسكر الفريق الحالي، لبحث مصير اللاعب ومجلس الإدارة يميل للتهدئة والإبقاء على فتوح عكس موقف جون إدوارد".

ويخوض فريق الزمالك، معسكرًا في العاصمة الإدارية، خلال الوقت الحالي، استعدادًا للموسم الجديد حيث تخلل المعسكر خوض 3 مباريات ودية.