فوندروسوفا تتوج بلقب ويمبلدون للتنس بعد الفوز على أُنس جابر

نجحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في التتويج بلقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس بعد الفوز على التونسية أُنس جابر بنتيجة 6-4 و6-4، اليوم السبت.

وحسمت النجمة التشيكية المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4) وذلك في غضون ساعة و20 دقيقة، لتخسر أنس نهائي ويمبلدون للعام الثاني على التوالي.