فوندروسوفا تتوج بلقب ويمبلدون للتنس بعد الفوز على أُنس جابر
نجحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في التتويج بلقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس بعد الفوز على التونسية أُنس جابر بنتيجة 6-4 و6-4، اليوم السبت.
وحسمت النجمة التشيكية المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4) وذلك في غضون ساعة و20 دقيقة، لتخسر أنس نهائي ويمبلدون للعام الثاني على التوالي.
وشهد مستوى النجمة التونسية تراجعا مع الشوط التاسع، وعادت إلى ارتكاب الأخطاء السهلة مثل المجموعة الأولى، لتنجح التشيكية في كسر الإرسال والتقدم (5-4)، ونجحت في حسم اللقاء بعدها على شوط إرسالها.