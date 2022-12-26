نادي النصر يغيّر شعار الهلال إلى الأصفر في فيديو "ديربي الرياض" .. والزعيم يرد

قام نادي النصر السعودي بتغيير شعار غريمه "الهلال، قبيل مباراة الفريقين، غدًا، في ديربي الرياض، بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويستضيف فريق النصر، غريمه الهلال في ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك، غدًا الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي فيديو نشره نادي النصر عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قام نادي النصر، بتغيير شعار الهلال التاريخي المصمم باللون الأزرق، إلى اللون الأصفر، وهو لون شعار النصر.

وأثار هذا التغيير جدلًا بين جماهير الناديين على موقع تويتر، ما بين مؤيد ومعارض ومستنكر.