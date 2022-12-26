نادي النصر يغيّر شعار الهلال إلى الأصفر في فيديو "ديربي الرياض" .. والزعيم يرد
قام نادي النصر السعودي بتغيير شعار غريمه "الهلال، قبيل مباراة الفريقين، غدًا، في ديربي الرياض، بدوري روشن السعودي لكرة القدم.
ويستضيف فريق النصر، غريمه الهلال في ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك، غدًا الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وفي فيديو نشره نادي النصر عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قام نادي النصر، بتغيير شعار الهلال التاريخي المصمم باللون الأزرق، إلى اللون الأصفر، وهو لون شعار النصر.
وأثار هذا التغيير جدلًا بين جماهير الناديين على موقع تويتر، ما بين مؤيد ومعارض ومستنكر.
وقام نادي الهلال بالرد مباشرة بفيديو تقديمي للمباراة، قام فيه هو الآخر بنشر صورة مختلفة لشعار نادي النصر.
ونشر الهلال فيديو به لقطات لزرع علم "الزعيم" في ملعب النصر، وفي نهاية الفيديو وضع لوجو نادي النصر باللون الأزرق "لون الهلال"، بدلًا من لونه الأصفر الطبيعي
ويدخل النصر متصدرًا لجدول الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق مباراة لصالح الشباب الذي يتساوى معه في النقاط ويأتي في الوصافة بفارق الأهداف.
فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
الهلال يدخل المباراة وهو يفقد خدمات 4 لاعبين مؤثرين بسبب إصاباتهم، هم: الظهير الأيسر ياسر الشهراني، ولاعب الوسط سلمان الفرج، والظهير علي البليهي، والمهاجم موسى ماريغا.
وفي المعسكر الآخر، استبعد النصر الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من تشكيلة "العالمي" لمواجهة الهلال بحسب رؤية فنية للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.