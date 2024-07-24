حقق المنتخب الأولمبي المغربي فوزا مثيرا (2 ـ 1) على الأرجنتين في مباراة دراماتيكية وغريبة الأطوار في مستهل مشاركته في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي انطلقت اليوم وقبل يومين من الافتتاح الرسمي للألعاب.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني أوج درجات الإثارة والتنافس والندية وذلك بعد نزول رفاق بطل كوبا أمريكا يوليان ألفاريز بكل ثقلهم إلى الهجوم، قبل أن يدركوا مبتغاهم في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع، لكن فرحتهم بالتعادل أفرز حالة من اجتياح المشجعين لأرض الملعب ما تسبب في عدم إنهاء آخر الدقائق في المباراة.

وبعد أكثر من ساعة ونصف اتخذ الحكام قرارا بالعودة إلى الملعب لاستكمال 3 دقائق إضافية باعتبار أن الحكم لم يعلن عن نهايتها عندما توجه لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.

وعند العودة لأرض الملعب واستئناف المباراة، تم إلغاء الهدف الثاني للأرجنتين بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) فيما كانت تلك الحادثة المثيرة واحدة من أغرب اللقطات في مسابقة كرة القدم في الألعاب الاولمبية وفي اللعبة بشكل عام.

وسجل كريستيان ميدينا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة، لكن العودة بعد الدخول لغرف تغيير الملابس، ومراجعة شاشة الفار ألغت الهدف ومنحت المغرب فوزا ثمينا (2 ـ 1).

وتقدم أسود الأطلس بهدفين للمهاجم سفيان رحيمي الذي يشارك في التشكيلة كلاعب فوق السن مع القائد أشرف حكيمي، ليمنح للمغرب في الوقت بدل الضائع للشوط الأول أول هدف في المسابقة بعدما حول تمريرة منخفضة من زميله بلال الخنوس مباشرة في الشباك.

وسجل مهاجم العين الإماراتي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعد سقوط إلياس أخوماش عقب التحام قوي مع خوليو سولير.

وقلص خوليانو سيميوني الفارق في الدقيقة 68 للأرجنتين، التي حصدت الميدالية الذهبية مرتين، لينتفض فريق المدرب خافيير ماسكيرانو ويعود في النتيجة قبل لحظات من النهاية.

واقتحمت الجماهير أرض الملعب بعد هدف ميدينا في الدقيقة 90 +15 وألقت مقذوفات على اللاعبين مع اندلاع الفوضى.

وبإلغاء هدف ميدينا، أقر حكام المباراة بعد استكمال 3 دقائق فوز المنتخب المغربي (2 ـ 1) ليتصدر المجموعة الثانية التي تضم أيضا العراق وأوكرانيا برصيد 3 نقاط.