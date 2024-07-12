تحقيق قضائي ضد ليفاندوفسكي للاشتباه في تزوير شهادات جامعية

أعلنت السلطات البولندية البدء في تحقيق قضائي للوصول إلى الحقيقة في ملف حصول نجم نادي برشلونة ومنتخب بولندا روبيرت ليفاندوفسكي على شهادات جامعية يشتبه أنها مزورة وفقا لما أوردته تقارير إخبارية محلية.

وقالت صحيفة "أونيت" البولندية إن السلطات القضائية فتحت عددا من التحقيقات القضائية بشأن التهم التي تلاحق مدرب نادي زيبيغنيف، لكن المفاجأة المدوية كانت ظهور اسم ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي لبولندا ونجم بايرن ميونخ سابقا وبرشلونة حاليا، من بين الذين حصلوا على شهادات من جامعة لودز الخاصة.

وبحسب المصدر ذاته، أدلى أحد الأساتذة في جماعة "لودز" بشهادة مفادها أن ليفاندوفسكي لم يكن حاضرا لأي اختبار أقيم في الجامعة لتحوم الشكوك إثر ذلك حول شرعية مستندات ليفاندوفسكي الأكاديمية.

وانطلاقا من تلك الشهادة، بدأت التحقيقات بشأن الاشتباه في لجوء مهاجم نادي برشلونة لعميات الغش والخداع بعد حصوله على شهادتين في التربية من جامعة لودز الخاصة من دون إجرائه الاختبارات اللازمة للحصول عليها.

ومقابل ذلك، حصل ليفاندوفسكي على شهادتين أخريين لا تشوبهما شائبة وتتمثلان في بكالوريوس وماجستير في التعليم البدني، تحصل عليهما في 2017 و2020 بجامعة وارسو بعد 13 عاما من الدراسة.

وذكرت صحيفة "أونيت" إن أستاذة دافعت عن نجم منتخب بلادها ونادي برشلونة، وقالت في أثناء الإدلاء بشهادتها في القضية إن النجم البولندي حصل على الشهادة من جامعة لودز بعد إجراء الاختبارات بالفعل".

وأضافت: " أكتب هذا بكامل المسؤولية لأنه (روبرت) نجح تحت إشرافي في اختبارين، علمت عن هذه الحادثة أثناء الاستجواب لاتخاذهم أقوالي كشاهدة في هذه القضية المقرفة".

يشار إلى أن ليفاندوفسكي قاد بولندا في كأس أمم أوروبا 2024 والتي خرج في أعقابها منتخب بلاده من الدور الأول.