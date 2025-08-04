الأهلي السعودي يخطف صفقة بارزة في الميركاتو الصيفي

نجح النادي الأهلي السعودي في التوصل لاتفاق من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلو قادمًا من شتوتغارت الألماني، بعد أن كان اللاعب قريبًا من أتلتيكو مدريد.

وتسعى إدارة الأهلي في الميركاتو لتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية، حيث أوضحت الإدارة في بيان أخير أنها تعمل على ضم ما بين 6 إلى 8 صفقات جديدة ما بين محليين وأجانب، خاصة بعد التخلص من عدد من اللاعبين الراحلين، مثل: غابري فيغا الذي انتقل إلى بورتو البرتغالي، وفيرمينو الذي رحل إلى السد القطري، وألكساندر الذي انتقل للدوري البرازيلي.

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ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن إدارة "الراقي" نجحت في خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب والنادي؛ ما يمهد لإتمام الانتقال بشكل رسمي.

وكان شتوتغارت تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.

وينتهي عقد ميلو البالغ من العمر 23 عامًا في 2028.

وخاض صانع الألعاب مع شتوتغارت في الموسم الماضي 43 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 8.

وإجمالًا، لعب ميلو 113 مباراة مع الفريق الألماني وسجل 22 هدفًا وصنع 21.

وعلى المستوى الدولي شارك ميلو مع منتخب فرنسا في 4 مباريات وسجل هدفًا.