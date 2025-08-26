مانشستر سيتي يدفع الثمن.. هل ارتكب غوارديولا "كارثة" كول بالمر نفسها؟

افتتح مانشستر سيتي موسمه الحالي بنتائج متذبذبة بعد فوز عريض في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون برباعية دون رد خارج الديار ثم الخسارة على أرضه أمام توتنهام بثنائية نظيفة.

مانشستر سيتي يدخل الموسم الحالي وسط تغييرات واسعة في صفوفه برحيل العديد من الأسماء الرنانة على رأسها اللاعب المخضرم البلجيكي كيفين دي بروين بجانب الجناح الإنجليزي جاك غريليش.

وأثار تألق بعض الراحلين حالة من القلق لدى جماهير مانشستر سيتي خوفاً من تكرار سيناريو رحيل كول بالمر الذي عرف التألق بعد رحيله عن السيتي وتوهج بقميص تشيلسي.

دي بروين.. التألق منذ البداية مع نابولي

رغم كون اللاعب البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين صاحب الـ 34 عاماً أحد أبرز اللاعبين الذين عرفوا التألق لسنوات تحت قيادة المدرب الحالي بيب غوارديولا في صفوف مانشستر سيتي إلا أن مشروع بناء فريق جديد للعملاق الإنجليزي شهد الإطاحة بالنجم الموهوب.

دي بروين أعلن رحيله عن مانشستر سيتي وقرر خوض تجربة جديدة مع نابولي الإيطالي، وعرف التألق منذ البداية وفي الظهور الأول أمام ساسولو.

وسجل دي بروين هدفاً رائعاً في الدقيقة 57 من عمر مباراة ساسولو بخلاف تألقه اللافت مع حامل لقب الدوري الإيطالي بعدما صنع 3 فرص خطيرة.

جاك غريليش.. موهبة ضائعة

في صيف 2021، تمسك غوارديولا باستقدام جاك غريليش جناح أستون فيلا الموهوب في صفقة قياسية تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ 29 عاماً لم يفرض نفسه على تشكيل غوارديولا في السيتي وعانى الجلوس على مقاعد البدلاء ما أثر بوضوح على مستواه ودفعه للرحيل معاراً إلى إيفرتون في الموسم الحالي.

غريليش في أول ظهور كلاعب أساسي في تشكيل إيفرتون تحت قيادة المدرب ديفيد مويس صنع هدفي فوز فريقه على برايتون وهو أمر أثار ردود فعل واسعة خاصة أن غريليش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي صنع هدفاً واحداً خلال 20 مباراة.

يبقى غريليش موهبة ضائعة يتحمل مسؤوليتها غوارديولا دون شك الذي لم يستطع الاستفادة الكاملة من صفقة كلفت السيتي مبالغ طائلة.

سيناريو كول بالمر

لمعت موهبة اللاعب الواعد كول بالمر صاحب الـ 23 عاماً مع مانشستر سيتي بعد تصعيده للفريق الأول بقرار من غوارديولا في صيف 2021.

ولكن بعد موسمين فقط قرر بالمر الرحيل بعد أن وجد تجاهلاً كبيراً لموهبته من جانب غوارديولا واختار الانتقال إلى تشيلسي من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

لعب بالمر 41 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بينما خاض 98 مباراة في موسمين مع تشيلسي وسجل 43 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة وهو ما يعكس الفارق بين نسخة اللاعب في الفريقين.