الزمالك يخصم 25% من عقد أحمد فتوح مع استمرار قرار عرضه للبيع

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، في بيان رسمي، عرض الثلاثي: أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، للبيع على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري المصري.

وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عقوبات الإدارة على اللاعبين الثلاثة، حيث قرر بالإجماع خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح، كعقوبة مالية وإدارية بسبب تركه معسكر الفريق قبل مباراة زد، وعدم الاستماع لمدير الكرة الذي طالبه بالعودة.

كما قرر المجلس إخطار اتحاد الكرة المصري بالعقوبة، كي يتم استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب المقبل.

قرر مجلس إدارة الزمالك أيضًا إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري لمدة شهر، مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.