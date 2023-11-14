الزمالك يخصم 25% من عقد أحمد فتوح مع استمرار قرار عرضه للبيع
قرر مجلس إدارة الزمالك المصري خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح، وإخطار المنتخب بالعقوبة الموقعة على اللاعب، بعد إيقافه بسبب تركه لمعسكر الفريق مع زملائه مصطفى الزناري ومحمد صبحي.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، في بيان رسمي، عرض الثلاثي: أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، للبيع على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري المصري.
وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عقوبات الإدارة على اللاعبين الثلاثة، حيث قرر بالإجماع خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح، كعقوبة مالية وإدارية بسبب تركه معسكر الفريق قبل مباراة زد، وعدم الاستماع لمدير الكرة الذي طالبه بالعودة.
كما قرر المجلس إخطار اتحاد الكرة المصري بالعقوبة، كي يتم استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب المقبل.
قرر مجلس إدارة الزمالك أيضًا إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري لمدة شهر، مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.
وجاءت العقوبات الموقعة على الثلاثي كالتالي:
خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح
خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي
خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري
وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض اللاعبين الثلاثة للبيع خلال فترة الانتقالات القادمة في شهر يناير.
وينتهي عقد "فتوح" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي واللاعب لم يتوصلا بعد لنقطة اتفاق حول تجديد التعاقد، ما يمهد لرحيله في نهاية الموسم إذا لم تصله عروض في يناير المقبل.