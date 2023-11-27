روني نجل فيل فودين يوقع عقدًا ضخمًا مع دار أزياء

وحسب ذا صن، يمكن للمشاهير الذين لديهم أكثر من مليون متابع على إنستغرام أن يكسبوا ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني لكل مكون إضافي للعلامة التجارية.

وفي حديثه عن احتفالات ابنه، قال فيل: “شخصيته جعلته على ما هو عليه الآن، أعتقد أنه انتشر بشكل كبير بعد فوزنا بدوري أبطال أوروبا".

روني ليس الوحيد من بين أبناء نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل على عقد عرض أزياء.

وتصدّر كاي، نجل واين روني، البالغ من العمر 14 عامًا، حملة لشركة بوما، بينما تم استخدام بروكلين وروميو بيكهام أيضًا في حملات الأزياء.