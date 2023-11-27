روني نجل فيل فودين يوقع عقدًا ضخمًا مع دار أزياء
وقع روني، نجل فيل فودين لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البالغ من العمر 4 سنوات، عقدًا ضخمًا مع دار أزياء بعدما نما حسابه على إنستغرام بشكل ملحوظ ليصبح أربعة ملايين متابع.
ويقوم نجل فودين حسب الصفقة بالتقاط صور مرتديًا ملابس دار الأزياء التي وقع معها.
وأطلق المشجعون على روني لقب "الرجل" بعد أن لعب أمام الكاميرا أثناء احتفاله بفوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا في يونيو مع والده فيل ونجوم آخرين مثل جاك غريليش.
ومنذ ذلك الحين أصبح التميمة غير الرسمية للفريق.
وأنشأ اللاعب الدولي الإنجليزي فودين صاحب الـ23 عامًا، وشريكته ريبيكا كوك صاحبة الـ 22 عامًا، ملفًّا شخصيًّا على إنستغرام لروني من أجل المشجعين الذين يحبون الطفل الصغير.
ويعمل الطفل الآن مع Propel Talent Group، وهي شركة تدَّعي أنها تدير "المسيرة المهنية لبعض المواهب الأكثر رواجًا في بريطانيا.
وحسب ذا صن، يمكن للمشاهير الذين لديهم أكثر من مليون متابع على إنستغرام أن يكسبوا ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني لكل مكون إضافي للعلامة التجارية.
وفي حديثه عن احتفالات ابنه، قال فيل: “شخصيته جعلته على ما هو عليه الآن، أعتقد أنه انتشر بشكل كبير بعد فوزنا بدوري أبطال أوروبا".
روني ليس الوحيد من بين أبناء نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل على عقد عرض أزياء.
وتصدّر كاي، نجل واين روني، البالغ من العمر 14 عامًا، حملة لشركة بوما، بينما تم استخدام بروكلين وروميو بيكهام أيضًا في حملات الأزياء.