بوسكيتس يفكر في عرض برشلونة "الضعيف".. والسعودية وأمريكا في الصورة

استغل سيرجيو بوسكيتس فترة التوقف الدولية الحالية لتقييم عرض التجديد الذي أرسله إليه برشلونة في 15 مارس/آذار الحالي، بينما ينتظرون في "كامب نو" إجابة بدون تاريخ محدد.

وأمضى اللاعب أكثر من عشرة أيام في تقييم العرض، والإيجابيات والسلبيات فيما يتعلق بالمدة والظروف الاقتصادية، وعلى الرغم من وجود من يعتبره مغلقًا، فإن كلا من المصادر المحيطة بقائد برشلونة نفسه تعترف بأنه لا يوجد شيء واضح اليوم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن العرض مشابه لذلك الذي عرضه على سيرجي روبرتو: راتب منخفض لموسم واحد مع خيار سنة إضافية أخرى حسب عدد المباريات.