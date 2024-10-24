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سر غياب مدحت شلبي عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك

سر غياب مدحت شلبي عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك
الإعلامي الرياضي مدحت شلبيالمصدر: حساب مدحت شلبي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 4:14 ص

كشف الحساب الرسمي للإعلامي الرياضي مدحت شلبي السبب وراء اعتذاره عن عدم التعليق على مباراة نهائي السوبر المصري، التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، في الإمارات.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بنهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية إثر فوزه بنتيجة (2-1) على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي، يوم الأحد الماضي.

بينما تأهل الزمالك، بعد تغلبه بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح على بيراميدز في لقاء الدور قبل النهائي الآخر، الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

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وكان من المقرر أن يقوم مدحت شلبي بالتعليق على  المباراة عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، والتي تعد إحدى القنوات الناقلة للقاء بجانب قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية، ولكن شلبي تقدَّم باعتذاره للجمهور.

وأكد شلبي اعتذاره عن التعليق على نهائي كأس السوبر المصري بسبب تعرضه لنزلة برد.

ونشرت القناة على منصة "إكس" أن فارس عوض سيقوم بمهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في النهائي.

 

 

ويعود الأهلي والزمالك للصدام مجددًا بعد لقائهما في الـ27 من سبتمبر الماضي بالسوبر الأفريقي، الذي جرى بينهما بالعاصمة السعودية الرياض.

ويرغب الفريق الأحمر في رد اعتباره بعد خسارته لنهائي السوبر الأفريقي، والذي حسمه الزمالك لمصلحته من خلال ركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي.

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