الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية والعالمية، مساء اليوم السبت، مواجهة نارية مرتقبة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، على ملعب "أليانز ستاديوم".

ويدخل يوفنتوس اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يسعى إنتر ميلان، صاحب المركز السادس برصيد 3 نقاط، إلى استعادة توازنه بعد البداية المتذبذبة.

وتُعرف مباراة يوفنتوس وإنتر بـ"ديربي إيطاليا"، الذي يجمع بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب الكالتشيو، إذ يحمل "اليوفي" الرقم القياسي بـ36 لقبا، فيما سبق لـ"النيراتزوري" الفوز باللقب 20 مرة.

وتمثل المباراة أيضا بروفة أخيرة للفريقين قبل خوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي يوفنتوس مع بروسيا دورتموند الألماني مساء الثلاثاء 16 سبتمبر، بينما يواجه إنتر ميلان أياكس الهولندي مساء الأربعاء.

واستهل يوفنتوس موسمه الجديد بطريقة جيدة؛ إذ حقق الفريق انتصارين في أول جولتين (2-0 على بارما، 1-0 على جنوى)، ليحصد العلامة الكاملة من النقاط.

فيما حقق إنتر فوزا كبيرا (5-0) على تورينو بالجولة الأولى، ثم خسر بصورة مفاجئة أمام أودينيزي بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الثانية.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر منصة "ستارز بلاي".