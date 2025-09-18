بعد اعتراف نجل نيغريرا.. رد ناري من بارتوميو حول اتهام برشلونة بالفساد

كسر جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، حاجز الصمت بشأن فضيحة "نيغريرا" المنظورة أمام القضاء الإسباني.

ودفع نادي برشلونة مبالغ مالية تتخطى 7 ملايين يورو خلال الفترة بين عامي 2001 إلى 2018 إلى شركة يملكها خوسيه مارسيا نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني.

وقيل إن هذه المبالغ تم دفعها للحصول على استشارات وتقارير تقنية وتحكيمية، ولكنها أثارت شبهات قوية حول محاولات للتأثير على الحكام وهو ما دفع القضاء الإسباني لفتح تحقيقات رسمية بتهمة الفساد الرياضي.

وفجَّر نجل نيغريرا مفاجأة مدوية بعد أن اعترف أمام المحكمة، خلال الساعات الماضية، بأن هذه الأموال لم تكن للحصول على تقارير حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وتحدث بارتوميو لوسائل الإعلام عقب إدلائه بأقواله أمام المحكمة، اليوم الخميس، إنه تم توضيح أن هناك بعض الخدمات الرياضية التي تقدم تقارير التحكيم قبل المباراة."

وأضاف:" فزنا لأننا كنا نملك أفضل فريق في العالم، وأفضل لاعب في التاريخ. من الواضح أن هناك محاولة لتشويه تلك الحقبة من النجاح".

وتولّى بارتوميو رئاسة نادي برشلونة، يوم 23 يناير 2014، بعد استقالة الرئيس الأسبق ساندرو روسيل قبل انتخابه من جانب أعضاء النادي في يوليو 2015، واستمر في منصبه حتى أكتوبر 2020 حين تقدم باستقالته.