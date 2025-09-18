ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

logo
رياضة

بعد اعتراف نجل نيغريرا.. رد ناري من بارتوميو حول اتهام برشلونة بالفساد

بعد اعتراف نجل نيغريرا.. رد ناري من بارتوميو حول اتهام برشلونة بالفساد
جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة السابقالمصدر: صحيفة سبورت
إرم نيوز
إرم نيوز

كسر جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي  برشلونة السابق، حاجز الصمت بشأن فضيحة "نيغريرا" المنظورة أمام القضاء الإسباني.

ودفع نادي برشلونة مبالغ مالية تتخطى 7 ملايين يورو خلال الفترة بين عامي 2001 إلى 2018 إلى شركة يملكها خوسيه مارسيا نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني.

أخبار ذات علاقة

نجل خوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني

نجل نيغريرا يعترف: الأموال التي دفعها برشلونة لوالدي لم تكن للتقارير

 وقيل إن هذه المبالغ تم دفعها للحصول على استشارات وتقارير تقنية وتحكيمية، ولكنها أثارت شبهات قوية حول محاولات للتأثير على الحكام وهو ما دفع القضاء الإسباني لفتح تحقيقات رسمية بتهمة الفساد الرياضي.

وفجَّر نجل نيغريرا مفاجأة مدوية بعد أن اعترف أمام المحكمة، خلال الساعات الماضية، بأن هذه الأموال لم تكن للحصول على تقارير حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

أخبار ذات علاقة

واقعة طرد هويسن في مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

وثيقة خطيرة.. ريال مدريد يفضح الحكم مانزانو بوصية نيغريرا لبرشلونة

 وتحدث بارتوميو لوسائل الإعلام عقب إدلائه بأقواله أمام المحكمة، اليوم الخميس، إنه تم توضيح أن هناك بعض الخدمات الرياضية التي تقدم تقارير التحكيم قبل المباراة."

وأضاف:" فزنا لأننا كنا نملك أفضل فريق في العالم، وأفضل لاعب في التاريخ. من الواضح أن هناك محاولة لتشويه تلك الحقبة من النجاح".

أخبار ذات علاقة

حكم لقاء برشلونة وريال مدريد

قناة ريال مدريد في فيديو صادم: هكذا سرق حكام نيغريرا دوري الموسم الماضي

 وتولّى بارتوميو رئاسة نادي برشلونة، يوم 23 يناير 2014، بعد استقالة الرئيس الأسبق ساندرو روسيل قبل انتخابه من جانب أعضاء النادي في يوليو 2015، واستمر في منصبه حتى أكتوبر 2020 حين تقدم باستقالته.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC