كشف المصري عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب نادي العربي الكويتي، الذي تم فسخ عقده بعد أيام من انضمامه، أسباب هذا الرحيل المفاجئ.

وأعلن النادي العربي الكويتي، أمس الإثنين، فسخ التعاقد مع اللاعب المصري عبد الرحمن خالد، وذلك، بعد 12 يوما فقط من توقيعه.

ونشر اللاعب المصري عدة مقاطع اتهم فيها أحد الوكلاء بتزوير أوراق قيده لفريق "إيديال جولدي" الناشط في دوري الدرجة الرابعة بمصر، وقدمها إلى إدارة الفريق الكويتي، متهمًا إياه بأنه وقع لفريق آخر في الوقت ذاته.

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وقال اللاعب: "نادي العربي الكويتي يقول إني وقعت لفريق آخر دون علمه، وهذا لا أساس له من الصحة. فكيف أوقع لفريق درجة رابعة في وقت انتقالي إلى العربي؟".

وأضاف: "وقعت مع وكيل لاعبين خلال تواجدي في فريقي السابق المقاولون العرب، ووعدني إذا لم يُصْرَف راتبي من المقاولون سيتكفل هو به، حيث كانت هناك فترة تقاضيت فيها راتبي منه؛ لأن المقاولون كان يتأخر في الصرف بسبب سوء النتائج".

وواصل: "حين وجدته لا يعمل ولا توجد أي فرصة جيدة اتفقت معه بعد نهاية عقدي وانتقالي لفريق آخر أني سأرد له كل هذه المبالغ وفوقها جزء من انتقالي إلى أي ناد حال رحيلي، ولكن يجب أن نتوقف عن العمل معاً".

وتابع: "عندما انتقلت إلى العربي فوجئت به يتصل بوكيلي الجديد، ويهدده بأنه سينهي مسيرتي الكروية، رغم اتفاقي معه بأنني سأرد إليه أمواله، وأمنحه 5% من انتقالي إلى العربي".

وشدد اللاعب المصري على أن هذا الوكيل "أصر على إيذائه، وطلب المزيد من الأموال".

وأكد عبدالرحمن خالد، أن وكيله السابق ذهب ووضع عقوده في ناد بالدرجة الرابعة اسمه "إيديال جولدي" ثم اشتكاه لإدارة العربي، ما تسبب في تلك الأزمة.

وتحدى عبدالرحمن خالد أن تخرج أوراق من اتحاد الكرة تفيد بقيده في إيديال جولدي، مؤكدًا أن الأوراق التي قُدِّمَت للنادي العربي مزورة.

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي العربي الكويتي نشر أمس الإثنين عبر منصة "إكس" بيانًا مقتضبًا أعلن فيه رحيل محترفه المصري عبدالرحمن خالد بالتراضي.

وقال النادي العربي في بيانه: "النادي العربي يقرر الاستغناء عن المحترف المصري عبدالرحمن خالد بالتراضي بين الطرفين".

وشارك عبدالرحمن مع الفريق في مباراة وحيدة أمام التضامن يوم 16 الشهر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدوري الكويتي. لعب كبديل في الشوط الثاني.