قرار تشابي ألونسو يفجر غضب فينيسيوس جونيور (فيديو)

ظهرت علامات الغضب على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في مباراة فريقه ضد مضيفه ريال سوسييداد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2-1، وحصد الفريق المدريدي الفوز الرابع على التوالي في الموسم الحالي ببطولة الدوري.

سجل كيليان مبابي وأردا غولر ثنائية ريال مدريد بينما أحرز ميكيل أويارزابال هدف ريال سوسييداد من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب دين هويسن لاعب ريال مدريد في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 68 تبديلا من جانب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بعد إشراكه اللاعب فران غارسيا على حساب فينيسيوس جونيور لمواجهة هجمات أصحاب الأرض.

وظهرت علامات الغضب على وجه فينيسيوس الذي بدا متأثراً بقرار ألونسو استبداله.

وكان فينيسيوس جونيور قد جلس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال أوفييدو بالجولة الثانية قبل أن يتألق بعد مشاركته وصنع هدفاً وسجل آخر.

وحقق ريال مدريد 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني هذا الموسم وجمع 12 نقطة بالعلامة الكاملة.