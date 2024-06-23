دار جدل جديد بشأن جائزة رجل المباراة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وتم اختيار اللاعب الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد المقاولون التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1 مساء الأحد بالجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

ولم يتسلم اللاعب جائزة رجل المباراة رغم إخطاره بعد أن فوجئ المراقب بعدم وجود الجائزة في أرض الملعب ليتم إلغاء المراسم الخاصة بالجائزة.