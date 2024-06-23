جدل جديد بشأن جائزة رجل المباراة في الدوري المصري
دار جدل جديد بشأن جائزة رجل المباراة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.
وتم اختيار اللاعب الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد المقاولون التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1 مساء الأحد بالجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
ولم يتسلم اللاعب جائزة رجل المباراة رغم إخطاره بعد أن فوجئ المراقب بعدم وجود الجائزة في أرض الملعب ليتم إلغاء المراسم الخاصة بالجائزة.
وأثارت هذه الجائزة جدلًا واسعًا بعدما شهدت انتقادات لعدم حصول عبد الله السعيد نجم الزمالك عليها عقب لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري رغم تسجيله هدفًا وصناعته آخر في اللقاء الذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.
وحصل وقتها على الجائزة اللاعب أحمد رمضان "بيكهام" مدافع سيراميكا كليوباترا.
وسبق أن انتقد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي منح جائزة رجل المباراة من جانب المراقبين وإعطائها للاعبين لم يقدموا بصمات مؤثرة خلال اللقاء.
وترددت أنباء حول إيقاف محمد صديق المدرب العام السابق لمودرن فيوتشر لمباراتين لسخريته من حصول عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة على جائزة رجل المباراة بعد لقاء الفريقين.