برناردو سيلفا يزيد متاعب غوارديولا مع مانشستر سيتي

وغادر سيلفا قبل نهاية الشوط الأول خلال فوز سيتي 3-1 على أرضه أمام الفريق الصربي، في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي.

ويغيب بالفعل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين وماتيو كوفاتشيتش وجون ستونز وجاك غريليش، وأقر جوارديولا بأن فريقه في "أزمة" بعد إصابة سيلفا.

وقال غوارديولا، في مؤتمر صحفي قبل استضافة نوتنغهام فورست، غدًا السبت: "إنها إصابة بسيطة، سيغيب من أسبوع إلى عشرة أيام".

وأضاف: "نخوض الكثير من المباريات المتتالية، ولا يوجد هامش للراحة، ونطالب بكثير من الجهد وأحيانا لا تتحمل ذلك".

وتابع: "أصيب جاك غريليش بكدمة في الركبة، هذه هي كرة القدم، لكن الإصابات العضلية تعني الغياب عن كثير من المباريات".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن غريليش تدرب ويمكنه لعب بضع دقائق، لكن كوفاتشيتش المصاب في الظهر لا يزال خارج الحسابات.